Coronavirus: Coldiretti, spinge 1 italiano su 4 a conserve fai da te

- Dopo l'esperienza casalinga accumulata nel lungo periodo di lookdown con l'inizio dell'autunno in quasi una famiglia italiana su quattro (24 per cento) ci si mette quest'anno al lavoro tra pentole e vasetti nella preparazione di conserve fatte in casa anche per riempire la dispensa e non farsi cogliere impreparati da un eventuale peggioramento della situazione. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' presentata al mercato di Campagna Amica del Circo Massimo a Roma dove, con nutrizionista ed esperti. i cuochi contadini si sono messi al lavoro per aiutare i cittadini nelle attività di preparazione, dalla passata di pomodoro alle marmellate di frutta fino ai sottolii e ai sottaceti. La preparazione delle conserve in casa secondo una tradizione del passato - sottolinea la Coldiretti in una nota - sembrava destinata a perdersi ed è invece tornata di grande attualità con la pandemia, con le lunghe settimane di lockdown e lo smart working che hanno fatto riscoprire agli italiani la voglia di cucinare per effetto del maggior tempo fra le mura di casa. Non a caso la spesa alimentare nelle case è aumentata di 10 miliardi di euro nel 2020 secondo una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea relativi al primo semestre. (segue) (Com)