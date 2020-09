Roma: chiusi 29 compro oro che esercitavano abusivamente, sequestrati 60 chili di preziosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Stato della divisione amministrativa e sociale, in collaborazione con 13 commissariati ha controllato 29 negozi compro oro sul territorio capitolino, tutti facenti capo a una società milanese. Gli agenti hanno scoperto infatti che nonostante gli esercizi commerciali fossero aperti e funzionanti, non era stata rilasciata loro alcuna autorizzazione dalla polizia né la registrazione all'organismo di vigilanza della Banca d'Italia, i negozi sono stati immediatamente chiusi. dai controlli degli agenti della questura e dei commissariati è emerso che tutti i 29 punti vendita erano stati allestiti con appariscenti insegne recanti la scritta "7 giorni su 7 – 9.00/20.00 Orario continuato", "Compro Oro", "Subito in contanti" oltre ad essere pubblicizzate sul sito internet ed erano suddivisi in 7 "zone" a ciascuna delle quali faceva capo un "compratore" addetto alla valutazione degli oggetti; a ciascun "compratore" veniva fornito dall'organizzazione un equipaggiamento uniforme: uno zaino con all'interno un tablet, reagenti per la verifica dei metalli preziosi, piastra abrasiva per testare i metalli, lima, pinza, calolatrice, somme di denaro contante, bilancia di precisione (peraltro priva della prevista certificazione). (segue) (Rer)