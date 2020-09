Roma: chiusi 29 compro oro che esercitavano abusivamente, sequestrati 60 chili di preziosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori dedicati all'accoglienza clienti erano reclutati tramite una agenzia di lavoro interinale e, quando si presentava il cliente per vendere l'oggetto prezioso, contattavano un centralino della casa madre di Milano attraverso la quale veniva inviato il "compratore" di zona, incaricato di valutare la merce offerta. Quest'ultimo, dopo aver effettuato una pesatura approssimitiva e senza effettuare un preciso rapporto con la quotazione ufficiale del metallo, pagava in contanti anche superando la soglia prevista dalla legge antiriciclaggio. Una volta concluso l'acquisto, il compratore portava gli oggetti preziosi presso il punto di raccolta unico per Roma, dal quale poi periodicamente tutto l'oro e l'argento era spedito a Milano presso la sede della società. Ciò quindi in palese violazione anche della normativa che impone che i preziosi acquistati oltre ad essere dettagliatamente descritti su schede immodificabili e conservate agli atti del negozio, vadano tenuti presso la stessa sede per almeno dieci giorni prima di essere portati via per la fusione. Gli agenti hanno sequestrato nei punti vendita, oltre a vario materiale documentale e tablet, oggetto di ulteriori accertamenti, anche 60 chilogrammi di oggetti in oro ed argento sui quali si stanno sviluppando approfondimenti per chiarire se siano provento di furto. (Rer)