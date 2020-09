Droga: spaccio di cocaina a gestione familiare, arrestati a Varese coppia di zii e nipoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coppia di zii e due nipoti a capo di uno dei giri principali di spaccio di cocaina nelle zone della movida di Varese. I quattro, tutti di nazionalità albanese e senza precedenti specifici, sono stati arrestati nelle prime ore di ieri dagli agenti della Squadra mobile, a conclusione di un’articolata indagine coordinata dal pm del Tribunale di Varese, Massimo Politi, avviata all’inizio del 2020. È stato allora che, a seguito di accertamenti della sezione Antidroga della Mobile varesina, i poliziotti avevano individuato un giovane albanese, N.G. di 25 anni, caratterizzato da una particolare camminata, come uno tra i principali fornitori di cocaina della movida. Con il lockdown l’attività di spaccio si è inizialmente interrotta, ma dopo poco il giovane è riuscito a riorganizzarsi: dava appuntamento ai suoi clienti vicino a tabaccherie, farmacie o negozi per alimentari, gli unici aperti in quel periodo, senza rischiare così di venire fermato per inosservanza delle disposizioni anti-Covid. Il personale dell’Antidroga, dopo aver mappato i diversi luoghi di incontro, ha organizzato una serie di servizi mirati a intercettare gli spostamenti dello spacciatore, fino a quando alla fine di aprile, dopo essersi incontrato con un giovane, N.G. è stato sorpreso mentre gli cedeva una dose di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Milano, ha mostrato anche il coinvolgimento della zia convivente, P.G., di 45 anni, arrestata ieri. In un cassetto della camera da letto della donna, tra gli indumenti intimi, gli agenti avevano infatti ritrovato alcune decine di confezioni di cocaina, della stessa fattura di quella spacciata poco prima dal nipote, oltre ad alcune migliaia di euro in banconote di medio e piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio, anche perché incompatibili con il tenore di vita della famiglia. (segue) (Rem)