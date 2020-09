Droga: spaccio di cocaina a gestione familiare, arrestati a Varese coppia di zii e nipoti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, quindi, il 25enne era stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina, in concorso con la zia, denunciata invece in stato di libertà. Successivamente, però, da una meticolosa ricostruzione degli eventi, con approfondimenti sugli elementi raccolti durante la perquisizione e un confronto tra le somme di denaro sequestrate e le dichiarazioni dei redditi dagli indagati, è emerso che l’attività di spaccio coinvolgeva altri membri della famiglia: il marito della donna, P.D., 45 anni e un secondo nipote, T.D., 24 anni, tutti conviventi. Le condotte contestate sono riferite a un periodo di ben tre anni: da giugno 2017 a giugno 2020. “Di particolare interesse investigativo - sottolinea il comunicato della Questura di Varese - è risultato il modus operandi utilizzato dal nucleo familiare il quale, nonostante non annoveri precedenti specifici, ha dimostrato un acume criminale di tutto rispetto”. La zia, infatti, riceveva le “ordinazioni” via telefono, mentre i due nipoti, in particolare il 24enne, avevano il compito di recapitare la droga, così da evitare che il cellulare con i nominativi dei clienti potesse finire nelle mani della polizia in caso di un eventuale controllo occasionale. In alcuni casi era la donna a fare le consegne, accompagnata in auto dal marito, senza destare così sospetto. Alla luce delle prove raccolte, il pm ha chiesto e ottenuto dal gip di Varese Giuseppe Fertita l’ordinanza di custodia cautelare per detenzione e spaccio di stupefacenti in carcere a carico di due membri della famiglia e agli arresti domiciliari dell’altra metà del quartetto. (Rem)