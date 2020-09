Libia: scontri a Tajura, Unsmil chiede l'immediata cessazione delle ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso, in una nota sul suo profilo Twitter, “grande preoccupazione” per gli scontri tra due gruppi armati avvenuti a Tajura, quartiere residenziale di Tripoli popolato da migliaia di civili che hanno coinvolto armi pesanti e che hanno provocato danni a proprietà private e messo in pericolo la sicurezza dei residenti. “La Missione chiede l'immediata cessazione delle ostilità e ricorda a tutte le parti i loro obblighi in conformità con il diritto internazionale umanitario. Questo atto sottolinea l'urgente necessità di una riforma tanto necessaria del settore della sicurezza libico”, si legge nella nota di Unsmil. Salah Din Ali Namroush, ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato di aver dato istruzioni alle forze militari fedeli all'esecutivo di Tripoli affinchè utilizzino la forza contro le milizie che si stanno scontrando a Tajura, nel caso in cui le parti rifiutino un cessate il fuoco immediato. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa del Gna. “Il ministro ha ordinato di sciogliere i due battaglioni in conflitto e di deferirne i comandati alla giustizia militare per far luce sugli scontri”, si legge nella nota. (Res)