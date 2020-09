Cultura: Lega su Convenzione di Faro, mai sottomessi, documento in ogni Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla Convenzione di Faro approvata alla Camera, la senatrice Lucia Borgonzoni capo dipartimento Cultura della Lega, precisa: "In ogni Comune d’Italia dove amministriamo e dove siamo in opposizione presenteremo un documento: non nasconderemo mai la nostra cultura e la nostra identità, non copriremo statue o dipinti per timore di offendere l’altrui cultura o religione. Rispetto per tutti ma non ci faremo mai sottomettere". La Convenzione - sostiene una nota del Carroccio - introduce il concetto della necessità di porre limitazioni della fruizione del nostro patrimonio artistico e culturale per non offendere le culture altrui. Il riferimento è all’articolo 4, che prevede che l’esercizio del diritto all’eredità culturale possa essere soggetto solo a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico e degli "altrui diritti e libertà". (Com)