Roma: Raggi, con progetto strade nuove riqualifichiamo viale Eritrea

- "Il progetto Strade nuove va avanti. Stiamo riqualificando su viale Eritrea le corsie preferenziali riservate al passaggio dei mezzi pubblici". Lo dice in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Il Dipartimento Simu nei giorni scorsi ha effettuato una bonifica della rete di smaltimento delle acque piovane e nei prossimi giorni interverrà con un restyling della segnaletica orizzontale. Con Strade nuove abbiamo innestato un processo virtuoso in tema di lavori e di manutenzione delle infrastrutture, capace di raggiungere le principali arterie di traffico e le vie di comunicazione nei vari quartieri della città per potenziarne la funzionalità", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)