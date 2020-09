Polonia: oggi possibile nuovo accordo della coalizione della Destra Unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbe essere firmato oggi un nuovo accordo di coalizione della Destra Unita, al governo della Polonia Come ha appreso ufficiosamente l'agenzia di stampa "Pap" da fonti vicine alla direzione di Diritto e giustizia (PiS), è prevista una dichiarazione congiunta dei leader di PiS e degli alleati minori, Solidarna Polska e Porozumienie. Durante l'ultimo incontro della direzione di PiS sono state confermate le conclusioni dei negoziati tra i leader dei tre partiti. Resta l'intenzione di procedere a un rimpasto di governo, che ridurrà sensibilmente il numero dei ministeri che lo compongono. Tutto indica che il presidente del partito polacco Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, entrerà nel governo di Mateusz Morawiecki come vicepremier. A confermarlo è stato Ryszard Terlecki, capogruppo di PiS, commentando anche l'indiscrezione per la quale Kaczynski dovrebbe diventare capo del comitato per la sicurezza, ruolo che gli attribuirebbe la supervisione sull'attività dei dicasteri di Giustizia, Difesa e Interno. "Questo ovviamente è il piano. Vediamo", ha dichiarato. (segue) (Vap)