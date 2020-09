Polonia: oggi possibile nuovo accordo della coalizione della Destra Unita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Terlecki i giornalisti hanno chiesto anche a proposito di un'altra indiscrezione, ovvero il fatto che le dimissioni del procuratore nazionale della Polonia Bogdan Swieczkowski siano il prezzo che PiS chiede all'alleato Solidarna Polska di pagare per "salvare" la coalizione di governo. A rivelarlo ufficiosamente sono stati i giornalisti dell'emittente radiofonica "Rmf Fm". Interrogato se il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, leader di Solidarna Polska, perderà il controllo sulla procura nazionale, Terlecki ha risposto di no. La scorsa settimana si è consumata una rottura all'interno della coalizione al governo in Polonia durante il voto su un disegno di legge in tema di tutela degli animali. Il testo prevede tra i vari punti il divieto di allevare animali da pelliccia e introduce limitazioni alla macellazione rituale. A favore hanno votato 356 deputati, contro 75 e 18 si sono astenuti. 38 deputati di PiS, tra i quali il ministro dell'Agricoltura Jan Krzysztof Ardanowski, hanno votato contro, mentre altri 15 si sono astenuti. Tutti i deputati di Solidarna Polska hanno votato contro, mentre quelli di Porozumienie si sono astenuti, con l'eccezione del ministro dello Sviluppo, Jadwiga Emilewicz, che ha votato a favore. (segue) (Vap)