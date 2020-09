Polonia: oggi possibile nuovo accordo della coalizione della Destra Unita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia prima che dopo il voto alcuni esponenti di PiS, a partire dal capogruppo Ryszard Terlecki, hanno messo in guardia i propri deputati e quelli delle formazioni alleate, Solidarna Polska e Porozumienie, sulla necessità di votare compatti a favore e hanno minacciato conseguenze in caso di insubordinazione. Le conseguenze sono puntualmente arrivate con la sospensione da PiS di 14 deputati, colpevoli di non aver votato a favore del ddl. Tra di loro ci sono il ministro dell'Agricoltura, Jan Krzysztof Ardanowski, e l'ex ministro dell'Ambiente, Henryk Kowalczyk. Si sono anche fermate le trattative in corso all'interno della coalizione della Destra Unita per il rimpasto di governo, vero fulcro dello scontro. (Vap)