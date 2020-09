Onu: proposto fondo di 500 miliardi di dollari a favore dei paesi a reddito medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa Rica, Carlos Alvarado, ha proposto la creazione di un fondo di 500 miliardi di dollari per aiutare i paesi in via di sviluppo a superare l'impatto economico della pandemia del nuovo coronavirus. L'iniziativa, denominata "Face" (Fondo di assistenza economica contro la Covid-19) è stata presentata ufficialmente da Alvarado, con il sostegno tra gli altri delle Nazioni Unite, della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Celac) e il governo della Spagna, in un evento virtuale organizzato al margine dell'Assemblea generale dell'Onu in corso di svolgimento a New York. Alvarado, che aveva già avanzato la proposta nei giorni scorsi, ha affermato che questo strumento rappresenta un'opzione "concreta" e "innovativa" per rispondere ai problemi della pandemia. Questo strumento verrebbe costituito con un contributo dello 0,7% da parte delle economie più ricche che rappresentano l'80% del Prodotto interno lordo mondiale. Tale importo verrebbe quindi utilizzato per sostenere le economie povere ed emergenti nel mitigare l'impatto della crisi e per riattivare l'attività.Il sostegno, ha spiegato Alvarado, verrebbe effettuato attraverso prestiti a condizioni molto vantaggiose e senza le condizionalità normalmente richieste nelle linee di credito di istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Alvarado ha difeso la necessità di un'azione di questo tipo di fronte all'aumento delle disuguaglianze che la pandemia sta provocando, con le economie più avanzate in grado di attuare grandi pacchetti di stimolo mentre altre non dispongono di risorse sufficienti. Il presidente della Costa Rica ha ammonito che il protrarsi questa situazione potrebbe finire per avere un impatto negativo sui paesi ricchi, con un aumento delle migrazioni, effetti sul commercio internazionale e problemi di sicurezza. "La solidarietà e altruismo", ha detto Alvarado, coincidono in questo contesto "l'interesse nazionale" di tutti i paesi. Il presidente del governo della Spagna, Pedro Sánchez, si è dichiarato a favore della creazione del Face ed ha espresso la sua "speciale preoccupazione" per i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, vista la grave crisi economica che stanno attraversando.Tra i fautori dell'iniziativa anche la segretaria esecutiva della Celac, Alicia Barcena, che ha considerato la proposta come qualcosa di "molto opportuno", e ha affermato la "necessità che tutti abbiano accesso a risorse eccezionali per affrontare la crisi". Bárcena ha sottolineato il fatto che il Face "ridistribuisce" dal mondo sviluppato a quello in via di sviluppo "una liquidità che esiste e che è importante mobilitare". A sostegno dell'iniziativa ha partecipato anche il Premio Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz, che ha sottolineato che l'iniziativa rappresenta una manifestazione di solidarietà, ma che è anche nell'interesse dei paesi ricchi. Attualmente più della metà dei paesi del mondo appartiene alla categoria a reddito medio e questo gruppo rappresenta più del 70 per cento della popolazione e il 26 per cento del pil mondiale. La stragrande maggioranza dei paesi dell'America Latina e dei Caraibi rientra inoltre in questa categoria secondo il criterio del reddito pro capite. Dei 33 paesi della regione, 28 sono considerati nelle categorie a reddito medio, quattro ad alto reddito e uno a basso reddito. (Nys)