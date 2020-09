Usa: fonti stampa, Trump ha scelto Amy Barrett come nuovo giudice della Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intende scegliere Amy Coney Barrett come nuovo giudice della Corte Suprema, secondo diverse fonti consultate dall'emittente "Cnn". Le stesse fonti tuttavia spiegano che c'è sempre la possibilità che Trump cambi idea all'ultimo minuto, ma è dato per quasi certo l'annuncio di Barret entro domani pomeriggio. La stampa locale ha parlato di Barrett come candidata numero uno per tutta la settimana, dalla morte del giudice Ruth Bader Ginsburg. Secondo due delle fonti, è l'unica potenziale candidata ad aver incontrato il presidente di persona. Una fonte ha detto che Trump conosceva già Barrett e l'ha incontrata perché era una delle principali contendenti l'ultima volta che c'è stato un posto vacante alla Corte Suprema, quando il Presidente ha scelto il giudice Brett Kavanaugh. Barrett, 48 anni, è stata alla Casa Bianca lunedì e martedì, e secondo le fonti avrebbe impressionato positivamente Trump. (Nys)