Business news: Germania, Pil in calo del 5,2 per cento nel 2020

- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Germania subirà una contrazione del 5,2 per cento. È quanto reso noto dal'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo). Il dato segna una correzione al rialzo delle previsioni pubblicate dall'Ifo a luglio scorso, secondo cui il declino del Pil sarebbe stato del 6,7 per cento. Vengono, invece, riviste al ribasso le stime di crescita per il 2021, dal 6,4 al 5,1 per cento. Per il 2022, l'Ifo prevede che il Pil della Germania sperimenterà un'espansione dell'1,7 per cento. “Il declino nel secondo trimestre e la ripresa sono attualmente più favorevoli di quanto ci aspettassimo”, ha affermato il diretto dell'Ifo per la congiuntura economica, Timo Wollmershaeuser. Tuttavia, come riferisce il portale d'informazione “Finanzen.net”, l'incertezza nelle previsioni fatte è “notevolmente elevata”. Secondo Wollmershaeuser, nessuno sa come si svilupperà la pandemia di coronavirus , se dopotutto non ci sarà una Brexit senza accordo tra Ue e Regno Unito e se termineranno le guerre commerciali in corso”. (Geb)