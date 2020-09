Business news: Ucraina, economia in ripresa nell'ultimo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Ucraina registrerà una ripresa nell'ultimo trimestre del 2020, grazie all'allentamento delle restrizioni e all'aumento della domanda interna e estera. Lo rende noto l'ufficio stampa della Banca nazionale ucraina (Nbu). Nel secondo trimestre i consumi hanno avuto uno forte rallentamento a causa delle misure restrittive imposte dalla quarantena e dell'incertezza sul futuro, portando a un crollo del prodotto interno lordo dell'11,4 per cento. "Il mercato interno ha smesso di crescere per la prima volta dal 2015 (del 10,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). I consumi del settore pubblico sono diminuiti in confronto al 2019, ma la loro riduzione è stata bloccata (dell'1,7 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso), grazie alle misure di espansione fiscale messe in campo per contenere l'impatto della pandemia", si legge nel comunicato della Nbu. Nel 2020 il Pil dell'Ucraina dovrebbe diminuire complessivamente del 4,8 per cento. (Res)