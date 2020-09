Business news: Germania, salari reali in calo del 4,7 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel secondo trimestre del 2020, i salari reali in Germania hanno subito una contrazione del 4,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui il dato segna la flessione massima mai registrata dall'inizio delle serie temporali nel 2007. Il risultato è, dunque, peggiore di quello segnato durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per lo Stba la perdita di reddito è stata parzialmente attenuata dalla cassa integrazione, a cui le imprese tedesche hanno fatto ampio ricorso al fine di fronteggiare la crisi. In termini nominali, i salari lordi sono diminuiti di circa il 4 per cento. Tra aprile e giugno scorso, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,8 percento. Nel primo trimestre del 2020, i salari reali in Germania erano aumentati dello 0,4 per cento su base annua, al tasso più debole dal quarto trimestre del 2013. (Geb)