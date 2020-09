Business news: Slovenia-Croazia, Commissione Ue approva acquisizione di Mercator da parte di Fortenova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato la proposta di acquisizione della catena di supermercati slovena Mercator da parte del gruppo Fortenova. Secondo una nota diramata dalla Commissione e rilanciata dall'emittente "N1", la transazione non solleva nessun problema di concorrenza in base al regolamento sulle concentrazioni nell'Ue. La decisione va in sostanza a reintegrare Mercator nello stesso gruppo a cui apparteneva dal 2014, quando il gruppo croato Agrokor ha acquisito la catena slovena, fino all'aprile 2019, quando tutti gli asset di Agrokor tranne Mercator sono stati trasferiti in Fortenova. (Seb)