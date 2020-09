Business news: Germania, Basf taglierà 2.000 dipendenti controllata Global Business Services

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato petrolchimico tedesco Basf ha reso noto che ridurrà di 2.000 unità il personale della propria controllata interna per i servizi, Basf Global Business Services. In precedenza, il programma di austerità del gruppo, che dovrebbe essere attuato entro la fine dell'anno, prevedeva una riduzione di 6.000 posti di lavoro in tutta l'azienda. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Basf ha ora comunicato che la ristrutturazione del personale della controllata per i servizi non era incluso nel totale. Basf Global Business Services è stata fondata solo all'inizio del 2020. In qualità di fornitore di servizi interno, la società svolge compiti amministrativi per singole unità operative del conglomerato in tutto il mondo. Inizialmente, il personale ammontava a 8.400 unità e dovrebbe essere ridotto di circa il 25 per cento entro il 2022. I licenziamenti si inseriscono nel piano di Basf per diminuire i costi di circa 200 milioni di euro. L'obiettivo dovrebbe essere raggiunto dal 2023. Il precedente programma di efficienza del gruppo mirava a un risparmio superiore ai 300 milioni di euro. I nuovi tagli al personale sono resi necessari dalla crisi del coronavirus. Nel secondo trimestre del 2020, l'utile operativo di Basf è precipitato dell'80 per cento e la perdita potrebbe essere equivalente nel periodo tra luglio e settembre scorso. (Geb)