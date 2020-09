Business news: Spagna, Pil in calo del 17,8 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo spagnolo (Pil) è sceso del 17,8 per cento nel secondo trimestre di quest'anno, sette decimi in meno (18,5) rispetto alle previsioni al 31 luglio dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Un crollo storico dovuto alla proclamazione dello stato di emergenza da parte del governo del primo ministro, Pedro Sanchez, per tentare di limitare la diffusione della pandemia del coronavirus con la conseguente sospensione di tutte le attività non essenziali. Nel tasso inter-annuale, la variazione del Pil si è attestata a meno 21,5 per cento nel secondo trimestre, contro il 4,2 del trimestre precedente. I consumi delle famiglie sono crollati del 20,4 per cento, mentre gli investimenti sono diminuiti del 22,1 per cento. Infine, l'occupazione in termini di ore lavorate si è ridotta del 21,7 per cento su base trimestrale e del 24,9 per cento su quella annua. (Spm)