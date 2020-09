© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 26 settembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2029m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento.Piemonte: aria più fredda e secca in seguito alla perturbazione determina una giornata in prevalenza soleggiata e limpida su tutto il Nord Ovest, salvo per velature di passaggio. Sulle Alpi di confine residui addensamenti e fiocchi di neve fin verso i 1000-1300 metri. Temperature in calo nelle minime, massime intorno ai 20°C; venti tesi da NO. In Liguria mare molto mosso e forte tramontana. (Rpi)