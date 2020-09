Usa: Biden certo che Trump lascerà il potere in modo pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto certo che il presidente in carica, Donald Trump, si dimetterà nel caso dovesse perdere la sua candidatura per la rielezione a novembre, respingendo l'ipotesi che il presidente possa cercare di mantenere il potere anche se sconfitto. In un'intervista all'emittente "Msnbc", l'ex vicepresidente ha affermato che i tentativi di Trump per seminare il dubbio nel processo democratico, sollevando preoccupazioni sulle frodi elettorali, in particolare attraverso il voto per corrispondenza, sono una "tipica distrazione di Trump". "Penso solo che la gente del paese sarà ascoltata il 3 novembre", ha detto Biden. "Ogni voto in questo paese sarà ascoltato e non sarà fermato. Sono fiducioso avremo un'elezione in questo paese come ne abbiamo sempre avute, e lui se ne andrà". Le osservazioni di Biden sono arrivate dopo che Trump si è rifiutato per due volte di impegnarsi in un pacifico trasferimento di potere se dovesse perdere la rielezione. (Nys)