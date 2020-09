Business news: Francia, Suez e il fondo Vauban annunciano progetti per un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suez, gruppo francese specializzato nella gestione di acque e rifiuti, e il fondo Vauban Infrastructure Partners hanno annunciato nuovi progetti di investimento in Francia per un valore complessivo di un miliardo di euro. In un comunicato congiunto, le due società spiegano che la cifra verrà mobilitata attraverso Suez Investissement Local, un'entità creata nel luglio scorso con l'obiettivo di finanziare inizialmente progetti per 500 milioni di euro. Tra quelli in programma adesso c'è la produzione e riciclaggio di calore proveniente da combustibili solidi a Le Havre e l'ammodernamento e l'utilizzo di un impianto di valorizzazione dei rifiuti a Nizza, insieme a un centro di smistamento. (Frp)