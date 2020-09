Business news: Francia, Veolia si mostra disposta a rivedere l'offerta per acquisire Engie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Veolia, specializzato nella gestione di acque e rifiuti, si mostra disponibile nel rinegoziare l'offerta presentata ad Engie per acquisire il 29,9 per cento della sua partecipazione in Suez. "Si, c'è un dibattito legittimo da avere sul prezzo, ovviamente, e ci sarà una discussione", ha detto la vice-direttrice generale responsabile delle operazioni di Veolia, Estelle Brachlianoff, in una dichiarazione ripresa dai media francesi. (Frp)