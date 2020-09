Business news: Aden, Eren e Total creano un'impresa comune in Cina nel settore delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Aden e due controllate di Eren, di cui una detenuta al 23 per cento dalla società francese Total hanno annunciato la creazione di Tera Energies, che si occuperà di energia rinnovabile in Cina. "Basata a Shangai, l'impresa si consacrerà allo sviluppo di soluzioni sostenibili e innovative in termini di efficacia energetica per i settori commerciali, industriali e pubblici in Cina e parteciperà così attivamente alla transizione energetica a basso carbone del paese", si legge in un comunicato stampa. "La Cina ha moltiplicato gli sforzi sul miglioramento dell'efficacia energetica, il paese si è anche fissato degli obiettivi per accrescere la parte delle energie rinnovabili. La Cina in particolare ha conosciuto un'evoluzione rapida del sistema delle grandi centrali elettriche verso una produzione di elettricità decentralizzata e multidirezionale", continua la nota. Total Eren fornirà al sua esperienza nei sistemi eolici, solari e fotovoltaici, mentre Eren Industries proporrà soluzioni per l'ottimizzazione del consumo energetico. Aden, invece, è presente in Asia da 20 anni e gestisce la rete di installazione in 80 città. (Frp)