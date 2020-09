Business news: Ucraina, UkraineInvest prevede 2,2 miliardi di dollari di investimenti per biennio 2020-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia governativa UkraineInvest si aspetta di attrarre 2,2 miliardi di dollari di investimenti nell'economia dell'Ucraina per il biennio 2020-2022. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo di UkraineInvest, Serhiy Tsivkach, nel corso di una conferenza stampa, come riportato da "Ukrinform". Tsivkach ha sottolineato che l'agenzia ha in corso 46 progetti di investimento e che le compagnie già operative in Ucraina pianificano di investire 527 milioni di dollari nel prossimo anno e mezzo. "Per quanto riguarda le attività di UkraineInvest, pensiamo di aprire dai 10 ai 15 uffici all'estero. Stiamo negoziando con New York, Londra, Stoccolma e altre capitali dove vivono potenziali investitori", ha detto Tsivkach. L'agenzia statale UkraineInvest è nata nel 2016 con l'obiettivo di attrarre investimenti esteri in Ucraina nei principali settori dell'economia. (Res)