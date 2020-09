Business news: accordo Neste-Shell per aumentare fornitura carburanti sostenibili per l'aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore finlandese di biocarburanti e attivo nella raffinazione di petrolio Neste ha firmato un accordo con Shell Aviation per aumentare in modo significativo la fornitura e la disponibilità di carburanti sostenibili per l'aviazione. L’accordo, si legge in una nota, "riunisce l'esperienza di Neste nella produzione e fornitura di diesel rinnovabile e Saf (carburanti sostenibili per l'aviazione) con le credenziali di livello mondiale di Shell Aviation nella fornitura e gestione di carburante in tutto il mondo". L'azienda finlandese, che ha investito molto nelle energie rinnovabili, ha affermato che la cooperazione prevedeva una crescente domanda da parte delle compagnie aeree per ridurre le emissioni. (Sts)