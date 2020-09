Business news: Slovacchia, contrazione economia quest'anno sarà del 6,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia slovacca quest'anno si contrarrà del 6,7 per cento. Lo ha detto il ministro delle Finanze di Bratislava, Eduard Heger, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Heger ha reso note le più recenti previsioni macroeconomiche del suo ministero. Le stime di giugno parlavano di una riduzione del Pil del 9,8 per cento. Il ritorno ai livelli pre-pandemici è atteso per la fine del 2021 o al più tardi l'inizio del 2022. La domanda interna ed estera hanno avuto un ripresa migliore del previsto il che, data l'apertura dell'economia slovacca, indica che i partner commerciali di Bratislava stanno anche loro gestendo positivamente la ripresa. A trainare la ripresa è stato il riavvio della produzione da parte delle società automobilistiche, segnala il ministro. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il ministro ha dichiarato che "stiamo osservando un calo dell'occupazione inferiore rispetto a quello della crisi del 2009". (Vap)