Business news: Telefonica lancia ad Alicante iniziativa per vendita pannelli solari per autoconsumo

- Il gruppo di spagnolo Telefonica ha lanciato con una iniziativa sperimentale ad Alicante, in collaborazione con il produttore Sma Rec, la vendita di pannelli solari per autoconsumo. Come riferisce il quotidiano "El Periodico de la Energia", si tratta del miglior prodotto al mondo chiamato "Rec Alpha" premiato quest'anno dalla giuria di "InterSolar Awards" che offre una garanzia di produzione del 92 per cento per 25 anni. L'installazione di questi pannelli avrà un costo a partire da 66 euro al mese comprensivi delle spese per le procedure amministrative e le agevolazioni fiscali concesse dalle varie comunità autonome della Spagna. Se il progetto pilota avrà successo, Telefonica ha annunciato che lo estenderà a tutto il paese. (Spm)