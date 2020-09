Usa: Biden promette un giudice della Corte Suprema donna e afroamericana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre sembra ormai certo che la scelta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il posto vacanze nella Corte Suprema ricadrà sul giudice Amy Barrett, i Democratici stanno compilando delle liste di donne afroamericane che il candidato alla Casa Bianca, Joe Biden, potrebbe prendere in considerazione per la massima istituzione giudiziaria del paese nel caso dovesse essere eletto, con un occhio di riguardo alle persone che vengono da fuori dell'establishment legale tradizionale. Lo riporta il sito "Axios". Da presidente, Biden avrebbe bisogno di trovare scelte che possano cercare di strappare vittorie liberali alla maggioranza conservatrice della corte. Sinora Biden ha taciuto su chi potrebbe nominare alla Corte Suprema, e dice che non pubblicherà una lista di potenziali candidati come ha fatto il presidente Trump nel 2016. Ma si è impegnato a selezionare una donna afroamericana. Ketanji Brown Jackson, un giudice della corte distrettuale di Washington, è uno dei nomi più papabili, e già nella rosa dei candidati dell'ex presidente Obama per sostituire il defunto giudice Antonin Scalia. (Nys)