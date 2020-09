Onu: impatto Covid, proposto fondo di 500 miliardi di dollari a favore dei paesi a reddito medio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Costa Rica, Carlos Alvarado, ha proposto questo venerdì la creazione di un fondo di 500 miliardi di dollari per aiutare i paesi in via di sviluppo a superare l'impatto economico della pandemia del nuovo coronavirus. L'iniziativa, denominata "Face" (Fondo di assistenza economica contro la Covid-19) è stata presentata ufficialmente da Alvarado, con il sostegno tra gli altri delle Nazioni Unite, della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Celac) e il governo della Spagna, in un evento virtuale organizzato al margine dell'Assemblea generale dell'Onu in corso di svolgimento a New York. Alvarado, che aveva già avanzato la proposta nei giorni scorsi, ha affermato che questo strumento rappresenta un'opzione "concreta" e "innovativa" per rispondere ai problemi della pandemia. Questo strumento verrebbe costituito con un contributo dello 0,7% da parte delle economie più ricche che rappresentano l'80% del Prodotto interno lordo mondiale. Tale importo verrebbe quindi utilizzato per sostenere le economie povere ed emergenti nel mitigare l'impatto della crisi e per riattivare l'attività. (segue) (Nys)