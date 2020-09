Onu: impatto Covid, proposto fondo di 500 miliardi di dollari a favore dei paesi a reddito medio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i fautori dell'iniziativa anche la segretaria esecutiva della Celac, Alicia Barcena, che ha considerato la proposta come qualcosa di "molto opportuno", e ha affermato la "necessità che tutti abbiano accesso a risorse eccezionali per affrontare la crisi". Bárcena ha sottolineato il fatto che il Face "ridistribuisce" dal mondo sviluppato a quello in via di sviluppo "una liquidità che esiste e che è importante mobilitare". A sostegno dell'iniziativa ha partecipato anche il Premio Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz, che ha sottolineato che l'iniziativa rappresenta una manifestazione di solidarietà, ma che è anche nell'interesse dei paesi ricchi. Attualmente più della metà dei paesi del mondo appartiene alla categoria a reddito medio e questo gruppo rappresenta più del 70 per cento della popolazione e il 26 per cento del pil mondiale. La stragrande maggioranza dei paesi dell'America Latina e dei Caraibi rientra inoltre in questa categoria secondo il criterio del reddito pro capite. Dei 33 paesi della regione, 28 sono considerati nelle categorie a reddito medio, quattro ad alto reddito e uno a basso reddito. (Nys)