Onu: Trudeau, l'ordine mondiale sta vacillando e non solo a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Primo Ministro canadese, Justin Trudeau, ha avvertito i leader mondiali di una imminente "resa dei conti col clima" e ha invitato gli altri paesi ad unire le forze per creare un sistema internazionale più equo per affrontare le sfide del ventunesimo secolo. Lo riporta il sito "Global News", Rivolgendosi alla 75a Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un video messaggio preregistrato, Trudeau ha avvertito che il sistema internazionale creato "dai nostri genitori e dai nostri nonni" dopo la Seconda Guerra Mondiale sta vacillando. "Il mondo è in crisi. E non solo a causa degli ultimi mesi", ha detto Trudeau. "Non solo a causa di Covid-19, ma degli ultimi decenni. E a causa nostra. "Questo è il nostro campanello d'allarme, e non possiamo ignorarlo". Proprio come la generazione che ha vissuto la Grande Depressione e la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, l'attuale generazione di leader affronta una sfida monumentale, ha detto. "La storia ci ha dimostrato più volte che il prezzo da pagare per essersi allontanati, per non aver agito, è troppo alto", ha detto Trudeau.(Nys)