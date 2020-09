Business news: Germania, Deutsche Bank intende chiudere 100 filiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della crisi del coronavirus, Deutsche Bank intende chiudere oltre 100 filiali in Germania nel prossimo futuro, riducendo il totale dalle attuali 511 a 400. È quanto dichiarato al quotidiano “Handelsblatt” da Philipp Gossow, responsabile di Deutsche Bank per il settore privato. In particolare, Gossow ha affermato: “Abbiamo opportunità di consolidamento nei centri urbani”. Il numero di 400 filiali consente al maggiore istituto di credito tedesco di avere “una presenza a livello nazionale”. Deutsche Bank intende chiudere le filiali “il più velocemente possibile” e a tal fine sta dialogando con le parti sociali. I posti di lavoro che andranno persi sono tra i 18 mila licenziamenti che l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, ha annunciato nel luglio del 2019 come parte del piano di ristrutturazione. (Geb)