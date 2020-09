Business news: Permira acquisita la farmaceutica ispano-tedesca Neuraxpharm per 1,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Permira, società d'investimento globale con sede a Londra, ha annunciato l'acquisto di Neuraxpharm, azienda ispano-tedesca con sede a Dusseldorf e Barcellona, specializzata in trattamenti e farmaci per il sistema nervoso centrale (morbo di Parkinson, Alzheimer, depressione e psicosi). Secondo alcune fonti finanziarie consultate dal quotidiano "Cinco Dias", l'operazione avrà un valore di circa 1,6 miliardi di euro. Neuraxpharm ha un fatturato medio annuo di oltre 460 milioni di euro, una presenza in 12 paesi e 850 dipendenti a livello internazionale. (Spm)