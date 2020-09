Business news: Oneweb conferma un contratto da 16 lanci con Arianespace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore Oneweb ha confermato un contratto con Arianespace per 16 lanci di satelliti che andranno ad integrare la sua costellazione. Le operazioni avverranno dai cosmodromi di Baikonour, in Kazakhstan, Vostochny, in Russia, e da Kourou, nella Guyana francese. Il primo lancio avverrà a dicembre e riguarderà 36 satelliti. La costellazione di Oneweb conterà in tutto 650 satelliti che prevedono la fornitura di Internet ad alta velocità entro la fine del 2022. A marzo Oneweb ha dichiarato fallimento, prima di essere ripreso dal governo britannico e dalla multinazionale indiana Bharti. In questo modo Arianespace ha potuto confermare 16 dei 19 lanci inizialmente previsti. (Frp)