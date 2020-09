Business news: Lufthansa, ulteriori tagli al personale e alla flotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi del coronavirus da cui è stata spinto sull'orlo del fallimento, il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, prevede di ridurre sia la flotta sia il personale. Come riferisce il settimanale “Der Tagesspiegel”, Lufthansa aumenterà i licenziamenti oltre i 22 mila già annunciati e ridurrà la flotta di 150 aerei, più dei 100 già previsti su una flotta originariamente di 760. Tra gli altri, verranno radiati gli Airbus A380, mentre gli A340-600 saranno messi fuori servizio o resteranno a terra. A salvare Lufthansa dal fallimento è stato il governo tedesco con aiuti di Stato da 9 miliardi di euro. Tuttavia, a causa della crisi del coronavirus, l'azienda ha perso 500 milioni di euro di liquidità ogni mese. Tale cifra dovrebbe sfiorare i 400 milioni di euro entro l'inverno. (Geb)