Trasporti: Grimoldi (Lega), De Micheli critica Trenord, ma linea Cremona Mantova è di Rfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro delle Infrastrutture, il ministro Paola De Micheli, oltre che incapace è pure ignorante. Accusa la Regione Lombardia di non aver investito sulla linea ferroviaria Cremona-Mantova perché è a suo dire quelli sono bacini elettorali del suo PD. Informiamo la signora De Micheli che la linea ferroviaria Cremona-Mantova, rimasta al millennio scorso, a mono binario e zeppa di pericolosi passaggi a livello, appartiene a RFI e dunque è di competenza del suo ministero, peccato che lo scoprano solo oggi come dimostrano i loro zero investimenti". Lo dichiara in una Nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Informiamo la signora De Micheli, che probabilmente non lo sa, in Lombardia su 2.000 chilometri di rete ferroviaria oltre 1.700 sono gestiti da Rfi, società delle Ferrovie dello Stato che fa riferimento proprio al suo Governo. Informiamo il premier Conte che la Lombardia vorrebbe un vero ministro e non una persona che non sa neppure di cosa parla", conclude l'esponente leghista.(Com)