Autostrade: fonti Cdp, vertici Atlantia hanno disatteso impegni

- La lettera di Atlantia - che conferma la volontà da parte della società di andare avanti con il processo approvato dal loro Cda di vendita dell’88 per cento o in alternativa scissione e vendita del residuo 30 per cento - dimostra che sono stati disattesi completamente gli impegni assunti dai due amministratori delegati di Atlantia e Aspi il 14 luglio. E' quanto fanno notare fonti di Cassa depositi e prestiti (Cdp). Le stesse fonti sottolineano che in questi due mesi Cassa depositi e prestiti ha portato avanti un tavolo negoziale volto a perseguire un’operazione di mercato. La disponibilità di Cdp nei confronti della controparte a trovare soluzioni di ragionevole compromesso e di mercato è stata massima. (segue) (Rin)