Autostrade: fonti Cdp, vertici Atlantia hanno disatteso impegni (2)

- Nel corso della trattativa Cdp ha accolto infatti gran parte delle richieste avanzate da Atlantia ed è rimasta ferma sulla necessità di ottenere garanzie di mercato, come avviene in ogni operazione di trasferimento azionario, sui rischi collegati a un evento certo, cioè il crollo del Ponte Morandi, che ha provocato danni enormi. Nonostante l’apertura e la disponibilità dimostrata, l’atteggiamento di Atlantia dopo la lettera del 14 luglio è stato dilatorio nei fatti e nei contenuti delle controproposte avanzate. In particolare, respingendo la richiesta di garanzie per i danni provocati dal crollo del Ponte di Genova la stessa Atlantia fa venir meno una fondamentale condizione di mercato, inderogabile per qualunque investitore di mercato, che renderebbe impossibile deliberare l’operazione in Cda. Atlantia chiude così di fatto a ogni possibilità di proseguire nella trattativa. (Rin)