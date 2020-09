Coronavirus: Florida, il governatore dà il via libera per le riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli Stati Uniti superano la barriera dei sette milioni di casi di Covid-19 e contano oltre 200 mila morti, il governatore della Florida, Ron DeSantis, dà il suo via libera per riaprire gran parte dello Stato, e impedendo ogni tentativo da parte dei governi locali di imporre restrizioni più severe. Lo riporta il sito "Politico". L'ordine esecutivo di DeSantis ai comuni e alle città di chiudere le attività commerciali a causa del coronavirus. Inoltre vieta le ordinanze locali che limiterebbero la capacità dei ristoranti al 50 per cento. DeSantis ha detto che alcune restrizioni locali sono state estese a tempo indeterminato nonostante gli sforzi dell'industria della ristorazione per mantenere gli avventori al sicuro. "Non si può semplicemente dire 'no' dopo sei mesi", ha detto DeSantis. L'ordine di DeSantis ha sospeso inoltre le località dalla riscossione di multe e tasse derivanti da ordinanze relative al coronavirus. (Nys)