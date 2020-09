Coronavirus: Usa, i ventenni sono oltre il 20 per cento di tutti i contagi estivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione della malattia (Cdc) negli Stati Uniti dice che le persone tra i 20 e i 29 anni rappresentano più del 20 per cento di tutti i casi di Covid rilevati tra giugno e agosto, portando l'età mediana dei pazienti coronavirus a 37 anni, in calo rispetto ai 46 in primavera. Lo riporta il sito "Axios", secondo cui i giovani sono meno vulnerabili agli effetti più gravi della malattia ma hanno contribuito a diffondere il coronavirus durante l'estate - il che significa che probabilmente hanno contagiato persone più anziane e a rischio, soprattutto nel Sud del paese. (Nys)