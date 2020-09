Usa: l'Oregon dichiara lo stato di emergenza prima di una manifestazione di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dell'Oregon, Kate Brown, ha dichiarato lo stato di emergenza in vista di una manifestazione di estrema destra questo fine settimana a Portland. La decisione arriva anche dopo che i manifestanti e la polizia si sono scontrati durante le proteste per la decisione del Gran Giurì di non incriminare direttamente nessun ufficiale coinvolto nell'uccisione di Breonna Taylor a Louisville, Kentucky. Secondo il sito di approfondimento politico "The Hill", Brown ha preso la decisione perché un gruppo di estrema destra, i Proud Boys, sta organizzando un raduno politico che dovrebbe portare migliaia di persone in città. Secondo la dichiarazione di emergenza, la polizia di Stato dell'Oregon e l'ufficio dello sceriffo della contea di Multnomah avranno l'autorità per gestire il raduno. I Proud Boys sono un gruppo che scatena spesso violenze durante le proteste, e nelle vicinanze è prevista una controdimostrazione. Il raduno dei Proud Boys si terrà a Delta Park a North Portland. La controdimostrazione si terrà a Peninsula Park.(Nys)