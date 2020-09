Onu: impatto Covid, proposto fondo di 500 miliardi di dollari a favore dei paesi a reddito medio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno, ha spiegato Alvarado, verrebbe effettuato attraverso prestiti a condizioni molto vantaggiose e senza le condizionalità normalmente richieste nelle linee di credito di istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Alvarado ha difeso la necessità di un'azione di questo tipo di fronte all'aumento delle disuguaglianze che la pandemia sta provocando, con le economie più avanzate in grado di attuare grandi pacchetti di stimolo mentre altre non dispongono di risorse sufficienti. Il presidente della Costa Rica ha ammonito che il protrarsi questa situazione potrebbe finire per avere un impatto negativo sui paesi ricchi, con un aumento delle migrazioni, effetti sul commercio internazionale e problemi di sicurezza. "La solidarietà e altruismo", ha detto Alvarado, coincidono in questo contesto "l'interesse nazionale" di tutti i paesi. Il presidente del governo della Spagna, Pedro Sánchez, si è dichiarato a favore della creazione del Face ed ha espresso la sua "speciale preoccupazione" per i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, vista la grave crisi economica che stanno attraversando. (segue) (Nys)