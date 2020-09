Usa-Thailandia: inaugurato il nuovo consolato generale a Chiang Mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato oggi il nuovo consolato generale degli Stati Uniti a Chiang Mai, in Thailandia. Lo riporta il dipartimento di Stato Usa in una nota, che spiega come al struttura "fornirà una piattaforma sicura, moderna e resistente per la condotta della diplomazia statunitense nel nord della Thailandia". Ennead Architects di New York è lo studio responsabile del progetto, che dovrebbe essere completato nel 2023 e portare un investimento di 45 milioni di dollari nell'economia thailandese. Saranno assunte circa 600 persone, si legge nella nota.(Nys)