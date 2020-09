Brasile: Petrobras avvia fase non vincolante vendita pozzi al largo di Rio de Janeiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di una sentenza in cui i giudici della Corte suprema del Brasile (Stf) hanno confermato che la compagnia energetica statale brasiliana Petrobras è autorizzata a vendere giacimenti petroliferi e altre partecipazioni societarie senza passare per una procedura di gara di appalto, pur trattandosi di una società al 100 pubblica. Con la decisione, adottata con sei voti a favore e quattro contrari, la Corte ha mantenuto la validità di un decreto emesso dal governo del presidente Michel Temer nel 2018 che ridefiniva le regole di governance per Petrobras. Contro quella decisione il Partito dei lavoratori (Pt) aveva presentato ricorso adducendo che una società al 100 per cento a capitale statale non potesse vendere propri assett sul mercato come un'azienda privata. (segue) (Brb)