- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta ReinvenTIAMO Roma: percorso di partecipazione per l'area di via dei Lucani a San Lorenzo (Piazzale del Verano) - ore 17.30VARIE- XXVI congresso delle Acli di Roma e provincia. Lo slogan scelto è "Tra visione e concretezza. Viviamo il presente costruiamo il domani. Le Acli di Roma per una comunità inclusiva, equa e generativa". Presso la sala conferenze della parrocchia di Santa Maria in Campitelli, Piazza di Campitelli, 9 a Roma - ore 10.30,- Manifestazione a Latina "Tavolata Italiana senza muri", incontro tra gli organi d’informazione, il Sindaco di Latina, le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione. Presso il colonnato dell’Intendenza di Finanza in Piazza del Popolo a Latina - ore 12- Inaugurazione del Parco Fiamme Gialle in Via Regina Elena, all’inizio di CorsoVittorio Emanuele II a Sabaudia. Presenti tutti gli atleti della canoa e del canottaggio che con i colori delle Fiamme Gialle hanno conquistato medaglie ai Giochi Olimpici e il titolo diCampione del Mondo dal 1988 a oggi, come i campionissimi Antonio Rossi,Beniamino Bonomi e Alessio Sartori e la leggenda indiscussa del remoAgostino Abbagnale. Sabaudia - ore 11.30- ReinvenTIAMO Roma: percorso di partecipazione per l'area di via dei Lucani a San Lorenzo. Saranno presenti: Il sindaco di Roma Virginia Raggi, Luca Montuori Assessore all'Urbanistica di Roma Capital, Francesca Del Bello, Presidente Municipio II. via dei Lucani a San Lorenzo (Piazzale del Verano) - ore 17.30 (Rer)