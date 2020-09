Ciclismo: Conte ai campioni del mondiale di Imola, "la bici è da sempre la mia grande passione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ciclismo – ha detto ancora Conte nel suo videomessaggio - è capace di regalarci imprese eccezionali, gesta eroiche scolpite nella memoria di molti. Una su tutte quella di Vittorio Adorni proprio a Imola nel mondiale del 1968. Io ero ancora piccolo per averne un ricordo diretto ma sono gesta che fanno parte integrante della nostra vittoria collettiva: 90 chilometri in fuga solitaria. E oggi che i mondiali si disputano proprio in Italia, siamo in tanti a sognare un nuovo successo come quello: un italiano a braccia alzate sul traguardo dell'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola. Spero vivamente che domenica a Imola sarà una grande festa per lo sport e in particolare anche una festa tricolore come fu in terra lombarda nel 2008. E ovviamente spero che anche le donne possano regalarci un'altra gioia nove anni dopo la vittoria, anche in questo un bis, di Giorgia Bronzini". (segue) (Rin)