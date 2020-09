Business news: Iliad annuncia intenzione di acquisire l'operatore polacco Play

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iliad, gruppo francese attivo nel settore delle telecomunicazioni, ha annunciato l'intenzione di acquisire l'operatore polacco Play per 3,5 miliardi di euro. La società fondata da Xavier Niel presenterà un'offerta di pubblico acquisto da 39 zloty (8,7 euro) per azione. "Iliad in questo quadro ha concluso un accordo vincolante relativo all'acquisizione di un blocco di controllo del 40 per cento presso due azionisti di riferimento della società allo stesso prezzo unitario", ha fatto sapere il gruppo francese in un comunicato. "Grazie a questa operazione, Iliad diventa il sesto gruppo di telecomunicazioni europeo", ha detto Thomas Reynaud, direttore generale della società, citato nel comunicato. Play in Polonia ha una fetta di mercato del 29 per cento e circa 15 milioni di abbonati. (Frp)