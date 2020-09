Business news: Germania, secondo Bundesbank la ripresa dell'economia sta rallentando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il balzo nei mesi estivi, rallenta la ripresa dell'economia tedesca dalla crisi del coronavirus. È quanto afferma la Bundesbank nel bollettino mensile di settembre. Come riferisce il portale di informazione “Finanzen.net”, per la Bundesbank, “la ripresa dovrebbe continuare nel corso dell'anno, ma perdere ritmo”. Ad esempio, le aspettative delle imprese per le esportazioni sono ancora caute e l'afflusso di nuovi ordini ha notevolmente perso slancio. Per la fine del trimestre estivo, la banca centrale tedesca prevede “un forte movimento contrario” dopo il crollo del Pil del 9,7 per cento registrato in primavera. Per la Bundesbank, l'allentamento delle restrizioni attuate dal governo federale per contenere la diffusione del coronavirus ha fatto sì che l'economia tedesca sperimentasse una ripresa “vigorosa” da maggio scorso. Il recupero è continuato a giugno e luglio, “e probabilmente anche ad agosto, anche se con un ritmo calante”. I livelli attuali dell'economia tedesca dovrebbero, infine, essere “ancora notevolmente inferiori” a quelli precedenti alla crisi. (Geb)