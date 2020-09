Coronavirus: Usa, superati i sette milioni di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti ha superato i setti milioni - più del 20 per cento del totale mondiale - mentre gli stati del Midwest hanno segnalato nuovi record di infezioni da Covid-19 a settembre, secondo i numeri forniti dalla Johns Hopkins University. L'ultima pietra miliare arriva pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno superato i 200 mila morti di Covid-19, il più alto numero al mondo per il virus. La media è di circa 700 decessi al giorno. La California è lo Stato più colpito, oltre 800 mila casi totali, seguita da Texas, Florida e New York. Tutti gli Stati del Midwest, tranne l'Ohio, hanno riportato più casi nelle ultime quattro settimane rispetto alle quattro settimane precedenti, con in testa il Sud Dakota e il Nord Dakota. Il governatore dello Stato della Virginia, il democratico Ralph Northam, è risultato positivo al Covid-19 così come sua moglie Pamela.(Nys)